Geral 09/03/2022 07:57 Conta gov.br bate recorde em fevereiro com 250 milhões de acessos Consultas ao abono salarial, por meio da Carteira Digital de Trabalho, e aos resultados do Enem foram alguns dos destaques MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL O acesso às contas gov.br bateu recorde em fevereiro, com 250 milhões de acessos a diversos serviços públicos. As consultas ao abono salarial, por meio da Carteira Digital de Trabalho, aos resultados do Enem, ao Sisu e ao serviço de resgate de dinheiro esquecido do Banco Central, por exemplo, foram destaques no mês. A conta faz parte da plataforma do governo federal, lançada em 2019, que já tem 125 milhões de cidadãos cadastrados e cerca de 3.600 serviços online. Além dos serviços citados acima, estão presentes a Carteira Digital de Trânsito, Meu INSS, SUS, Fies, Prouni, eSocial, juntas comerciais, entre outros. "Está crescendo, mas não só por essa política do Banco Central [dos valores a receber], mas por diversas outras. Cada vez mais estão exigindo essa qualificação, esse nível de conta mais seguro, então é um movimento que inaugura uma nova fase do governo digital, dos serviços públicos cada vez mais sofisticados e relevantes para a população", afirma o secretário de Governo Digital do Ministério da Economia, Fernando Mitkiewicz. Neste mês de março, os serviços do IR 2022, como a declaração pré-preenchida, e o de valores a receber de instituições financeiras, no Banco Central, passaram a exigir conta gov.br nos níveis ouro ou prata, que demandam mais autenticações como reconhecimento facial e autorização via aplicativo. O login para acessar serviços públicos digitais está disponível a todos os brasileiros no site gov.br, em três níveis de segurança: bronze, prata e ouro. O aumento do nível de segurança ocorre com serviços que envolvem o acesso a informações sigilosas ou o pagamento de benefícios pelo governo. "Os níveis prata e ouro vêm exatamente garantir um fator a mais de segurança para essas contas com acesso a serviços diferenciados, como a consulta a valores a receber, do Banco Central, benefícios do INSS e a declaração pré-preenchida da Receita Federal", explica o secretário de Governo Digital. "É uma funcionalidade avançada que exige acesso a informações sensíveis. Precisa ter esse nível de conta mais mais segura." Por isso, a partir desta semana, quando começa o agendamento do saque do valor a receber de instituições financeiras, por meio do Banco Central, o cidadão precisará ter conta nível prata ou ouro. O mesmo acontecerá a partir de 15 de março, quando será liberada a declaração pré-preenchida do Imposto de Renda 2022, no e-CAC da Receita Federal. Entenda o que é a conta gov.br

As contas gov.br são utilizadas para acessar 3.600 serviços públicos e têm três níveis de segurança: bronze, prata e ouro, sendo bronze o nível considerado básico, e ouro, o de segurança máxima. Para resgatar o dinheiro esquecido, será preciso ter uma conta de nível prata ou ouro. Dessa forma, quanto maior a segurança da validação dos dados do usuário, em bases da Justiça Eleitoral ou via certificado digital, por exemplo, maior o nível da conta. Como aumentar o nível de sua conta gov.br

O primeiro nível de conta gov.br é o bronze, cujo grau de segurança é considerado apenas básico. O nível prata é obtido por meio de: • Validação facial pelo aplicativo gov.br para conferência de sua foto nas bases da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) • Validação de seus dados com usuário e senha do Sigepe (Sistema de Gestão de Pessoas), para quem é servidor público federal • Validação via internet banking de um dos sete bancos credenciados: Banco do Brasil, Caixa, Sicoob, Bradesco, Santander, BRB e Banrisul. Todos os correntistas dessas instituições podem entrar no gov.br (acesso.gov.br), clicando em Seu banco. Como acessar a validação pelo seu banco 1. Acesse o link: acesso.gov.br

2. Acesse em Outras opções de identificação a opção Seu banco

3. Ao abrir a tela, clique no banco onde tem conta bancária O nível ouro é obtido por meio de: • Validação facial pelo aplicativo gov.br para conferência de sua foto nas bases da Justiça Eleitoral • Validação de seus dados com Certificado Digital compatível com ICP-Brasil Onde saber mais sobre os níveis da conta gov.br: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/conta-gov-br

