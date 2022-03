Geral 14/03/2022 14:27 Aulas presenciais voltam na Unemat nesta segunda-feira (14) O retorno acontece com algumas exigências sanitárias. As aulas da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) começam nesta segunda-feira (14), o que marca o retorno das aulas presenciais. Esta segunda é o início do primeiro semestre letivo para veteranos. Para calouros, as aulas devem começar no dia 21 de março. As outras atividades, como pesquisa e extensão, e algumas atividades práticas já estão sendo desenvolvidas presencialmente. A instituição tem 13 campus: Alta Floresta, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Cáceres, Colider, Diamantino, Juara, Médio Araguaia, Nova Mutum, Nova Xavantina, Pontes e Lacerda, Sinop e Tangará da Serra. O retorno acontece com algumas exigências sanitárias. O uso de máscaras, cobrindo boca e nariz, será obrigatório, e a comunidade acadêmica deverá higienizar frequentemente as mãos, de preferência com água e sabão ou com álcool 70%, além de evitar aglomeração no uso de áreas comuns, como banheiros e pátios. Também deve ser evitado o uso de materiais coletivos e o compartilhamento de materiais de uso pessoal, cabendo a cada um levar sua garrafa de água ou copos reutilizáveis. Identificada qualquer suspeita de portar o vírus da Covid-19, a pessoa deve buscar imediatamente o teste para sua verificação e comunicar a coordenação do curso ou a chefia imediata. A biblioteca de cada câmpus deverá funcionar com a disponibilização de espaço para estudos reduzido para 50% da sua capacidade de lotação, respeitando os protocolos sanitários.

