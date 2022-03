Geral 16/03/2022 11:16 Reporter-MT Azul cancela voos de Cuiabá a Sorriso e coloca parte dos passageiros para viajar de ônibus Dois voos da Azul Linhas Aéreas, com viagens programadas entre Cuiabá e Sorriso foram cancelados na tarde desta terça-feira (15). A empresa alegou “problemas operacionais”. O primeiro voo cancelado foi o AD4052, que sairia de Cuiabá. A previsão de chegada em Sorriso era às 13h. A mesma aeronave faria o voo AD4053, voltando para a Capital poucas horas depois, com previsão de chegada às 15h. Em nota, a empresa informou que todos os clientes foram assistidos e reacomodados via terrestre (ônibus) ou em voos da própria companhia”. A empresa lamentou o transtorno e ressaltou que “ações como essa são necessárias para conferir a segurança de suas operações”. Os outros voos para a região seguem normais. Após esses dois, não foi constatado outro cancelamento da companhia aérea. A Azul começou a operar voos diários de ida e volta, entre Cuiabá e Sorriso e vice-versa desde o 1° de março, após a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) assumir a gestão do Aeroporto Adolino Bedin, em fevereiro de 2022.

