A região Centro-Oeste do Brasil registrou as maiores altas no consumo de energia elétrica em fevereiro, frente ao mesmo período do ano passado, de acordo com dados preliminares do Boletim InfoMercado Quinzenal da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica -- CCEE. Destaque para o Mato Grosso do Sul, que junto com o Tocantins, na região Norte, teve a maior taxa de crescimento na demanda, de 8%.



No Mato Grosso do Sul, a alta foi puxada pelo mercado livre, que atende a indústria e grandes empresas, como shoppings, e avançou 11,6%. Os setores que mais cresceram no consumo foram o comércio (62%), serviços e segmento de manufatura, ambos com 16%. O setor de alimentos, com participação importante neste estado, registrou crescimento 11%. Apenas três áreas das 15 monitoradas pela CCEE reduziram: extração de madeira e produção de papel e celulose (-21%), química (-6%) e têxtil (-1%).



Mas a maior parte da eletricidade no estado foi consumida pelo mercado regulado, que atende pequenas e médias empresas, o comércio e os consumidores residenciais. Nesse segmento houve uma alta de 6,5% na demanda no comparativo anual, que pode ser explicada principalmente por temperaturas maiores em relação ao mesmo período de 2021.



Já no Mato Grosso, a alta foi de 7%, com destaque para o crescimento de 7,2% no consumo do setor de Alimentos no ambiente livre, impactado positivamente pelo aumento das exportações de commodities agrícolas. Em Goiás, o consumo de energia teve um pequeno avanço, de 0,6%.



Geração de energia

As hidrelétricas tiveram maior participação no volume de energia gerado pela região Centro-Oeste para o Sistema Interligado Nacional (SIN), sendo o Mato Grosso responsável por entregar 3.779 megawatts médios para a rede, seguido por Goiás (1.418 MW médios) e Mato Grosso (241 MW médios).