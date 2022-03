Geral 24/03/2022 09:01 Assessoria I PMAF Alta Floresta: Conselheiros tutelares do município recebem capacitação do SIPIA Conselheiros tutelares e suplentes, de Alta Floresta e da região, recebem curso de capacitação de implantação do Sistema de Informação para a Infância e Adolescência (SIPIA), que é um novo sistema responsável pelo atendimento às crianças e adolescentes dos municípios, abrangendo toda a rede de proteção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes, dinamizando assim o atendimento à população. O treinamento foi idealizado em parceria com o SIPIA e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA), acontece entre os dias 21 e 24 deste mês, ministrado pela coordenadora Técnica estadual do SIPIA, Rebecca Alves marques de Sousa. Sediado no município de Alta Floresta, a capacitação atende conselheiros do município e conselheiros dos municípios de Carlinda, Paranaíta, Nova Monte Verde, Nova Bandeirantes e Apiacás.

