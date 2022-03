Geral 28/03/2022 11:04 Gazeta Digital Frio chega com mínima de 15º C e previsão de chuva em MT Uma frente fria chega a Mato Grosso essa semana e as temperaturas podem chegar a 15°C em algumas cidades. A chuva continua e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) tem alerta de temporais para 80 municípios. O aviso relata vendaval, risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Cuiabá terá uma semana com chuva e queda na temperatura. Nesta segunda-feira (28) as mínimas vão de 24°C a 32°C. Já na terça-feira (29) a variação será de 24°C a 33°C. A quarta-feira (30) vai ter entre 24°C e 31°C. A quinta-feira (31) terá termômetros marcando entre 23°C e 26°C. Na sexta-feira (1) o frio chega para os cuiabanos, com termômetros marcando entre 17°C e 22°C.

Em Chapada dos Guimarães (67 km ao Norte), as mínimas ficam entre 15°C e 22°C. Já as máximas variam de 24°C a 32°C. O céu fica encoberto e há chance de pancadas de chuva no decorrer dos dias.

A previsão para o tempo nesta última semana de março para Cáceres (225 km a Oeste) é de chuva isolada. As temperaturas mais baixas vão de 15°C a 23°C. As máximas ficam entre 24°C e 34°C.

Em Sinop (500 km ao Norte) a previsão é de dias chuvosos, com mínimas entre 20°C e 22°C. Já as máximas ficam entre 26°C e 32°C.

Rondonópolis (215 km ao Sul) vai ter mínimas entre 15°C e 23°C. As máximas variam de 24°C a 33°C. Há previsão de pancadas de chuva na cidade.

