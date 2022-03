Geral 30/03/2022 10:45 American Tower do Brasil recebe licença da Secma de Sinop A secretaria de meio ambiente do município de Sinop concedeu a empresa American Tower do Brasil as licenças necessárias para início das atividades. Diante a liberação a empresa torna público o ato conforme segue: American Tower do Brasil – Cessão de Infraestrutura LTDA, CNPJ: 04.052.108/0001, torna público que recebeu da Secretaria Municipal De Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável a licença prévia – LP e licença de instalação - LI para atividade de estação rádio base. com ERB situada à rua dos Cedros n° 1444 - bairro Jardim Paraíso, Sinop/MT. (SNO001AT)

