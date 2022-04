Geral 01/04/2022 06:08 Thiago Andrade e Luiz Gonzaga Neto, g1 MT e TV Centro América Deputados de MT aprovam aumento para carreiras da Segurança Pública Reajuste contempla policiais penais, agentes do Socioeducativo e do Detran. Os deputados estaduais de Mato Grosso aprovaram nesta quinta-feira (31) o aumento proposto pelo governo do estado para policiais penais, agentes do Socioeducativo e servidores do Detran. Para não atrasar a votação e garantir o pagamento do reajuste já no mês de abril, os parlamentares aprovaram os textos da forma que foi encaminhado pelo governo, ou seja, sem a apresentação de emendas, o que poderia atrasar a apreciação dos projetos. Houve um embate com profissionais que não foram contemplados pelos reajustes propostos. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho (União Brasil) convocou sessão extraordinária para esta sexta-feira (1º), às 9h. Os textos seguem para sanção ou veto do governador Mauro Mendes (União Brasil).

