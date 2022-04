Geral 04/04/2022 09:22 G1MT Seis novos secretários tomam posse no governo de MT nesta segunda-feira A maioria saiu para concorrer as eleições neste ano. Foto: Marcos Bergamasco/Secom-MT Seis novos secretários estaduais tomam posse nesta segunda-feira (4), às 9 horas, no Salão Nobre Cloves Vettorato, Palácio Paiaguás. São eles: Rogério Gallo - Casa Civil

Kelluby de Oliveira - Saúde

Fábio Pimenta - Fazenda

Teté Bezerra - Agricultura Familiar

Jefferson Neves - Cultura, Esporte e Lazer

Maurício Munhoz - Ciência, Tecnologia e Inovação A maioria saiu para concorrer as eleições neste ano. Para a Casa Civil, em substituição a Mauro Carvalho, Mauro Mendes remanejou o secretário Rogério Gallo, que exercia o cargo de secretário de Fazenda. Para o lugar de Gallo, quem assumirá a função será Fábio Pimenta, que era secretário adjunto de Receita Pública, na própria pasta. á na Saúde, a nova titular foi escolhida da equipe técnica do ex-secetário Gilberto Figueiredo. Será Kelluby de Oliveira, que acumulava as funções de secretária executiva e assessora jurídica da pasta. Na Agricultura Familiar, a função exercida por Silvano Amaral será assumida pela ex-deputada federal Tetê Bezerra. Ela é enfermeira de formação, pecuarista e atuou na Câmara Federal por três mandatos. Para a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, o escolhido pelo governador foi Maurício Munhoz, que irá substituir Nilton Borgato. Munhoz é economista, pesquisador, sociólogo e professor universitário, com grande atuação em Mato Grosso. Na Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, para o lugar de 'Beto Dois a Um', a escolha do governador foi por um nome dentro da própria equipe. O titular será Jefferson Neves, que ocupava a função de secretário adjunto de Esporte. Eleição De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, todos os partidos políticos e federações que pretendam participar das eleições de 2022 devem ter obtido registro de seus estatutos até o dia 31 de maio.

Voltar + Geral