Órgão deu 30 dias para empresa desabilitar perfis que anunciam medicamentos abortivos

O MPF (Ministério Público Federal) cobrou que o Facebook desabilite em até 30 dias os perfis do WhatsApp que negociam a venda de remédios abortivos no Brasil, o que é ilegal. No país, a venda de medicamentos on-line é uma atividade permitida exclusivamente a farmácias e drogarias e somente com a devida licença sanitária e autorização da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

No ano passado, o MPF já tinha acionado o escritório do Facebook no Brasil para que perfis que praticavam o comércio ilegal de remédios abortivos nessa rede social e no Instagram fossem excluídos. A empresa atendeu a essa solicitação, mas disse que não poderia fazer o mesmo em relação ao WhatsApp alegando que esses dados seriam gerenciados por empresa sediada no estado de Delaware, nos Estados Unidos, que não faz parte do Facebook Brasil.

O argumento da empresa não foi aceito pelo MPF. Segundo o procurador da República Fernando de Almeida Martins, "de acordo com o Marco Civil da Internet, o WhatsApp, enquanto empresa estrangeira que presta serviços no Brasil, sujeita-se à legislação brasileira, não cabendo recusa ao cumprimento de ordem judicial".

"O Facebook do Brasil precisa adotar as mesmas medidas quanto aos grupos e telefones que comercializam ilegalmente esses medicamentos por meio do aplicativo de WhatsApp, porque somente a desabilitação dos perfis nas outras redes sociais não impede a continuidade da conduta ilegal", frisou o procurador na decisão.

Segundo ele, "é público e notório que, nos últimos dois anos, esse aplicativo de mensagens instantâneas tornou-se o canal mais utilizado para a venda on-line de produtos no comércio tradicional e, como foi apurado pela nossa perícia, os perfis no Instagram e Facebook anunciavam os medicamentos abortivos, mas a negociação efetivamente ocorre por meio do WhatsApp".