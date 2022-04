Geral 08/04/2022 13:34 Lindomar Leal/Assessoria Câmara de Alta Floresta está contratando profissional de produção de vídeo e áudio A Câmara Municipal de Vereadores de Alta Floresta está contratando profissional com experiência na produção de vídeo e áudio e estabeleceu, por meio da portaria nº 033/2022, o prazo do dia 11, segunda-feira, ao dia 15, sexta-feira, para a apresentação de currículo vitae para seleção e provimento ao cargo. Conforme a portaria, o profissional deverá preencher todos os requisitos da atribuição do cargo de agente de produção de áudio e vídeo, conforme a Lei Municipal nº 2.713/2022. Os currículos devem ser entregues no Departamento de Recursos Humanos. A contratação deste profissional faz parte do processo de inovação e investimentos da Câmara Municipal de Alta Floresta no projeto de comunicação que visando aproximar ainda mais o Parlamento Municipal da população.

