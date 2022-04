Geral 12/04/2022 09:11 Redação I Nativa News AF: Bombeiros resgatam arara que tocou em fiação de cerca elétrica e outra em pátio de escola Foto: Divulgação - CBMMT O CBMMT em Alta Floresta, atendeu na manhã de segunda-feira (11), no bairro Cidade Alta, um animal em local de risco. Tratava-se de uma arara que teria tocado em fiação de cerca elétrica residencial. A solicitação foi feita pelo morador após o disparo do alarme na residência. Foi realizada a captura e acondicionada em gaiola, animal foi encaminhado à SEMA. Mais tarde, a 7ª Companhia foi acionada para atender uma ocorrência de resgate de animal em local de risco, no pátio de uma escola, na avenida Bom Pastor, também no bairro Cidade Alta. Foi realizada a captura e verificado que o animal ela era dócil/domesticada. O animal também foi encaminhado à SEMA.

