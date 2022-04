Geral 13/04/2022 13:56 PRF inicia Operação Semana Santa nas rodovias federais do estado do Mato Grosso Operação Semana Santa 2022 tem como foco a promoção da segurança viária nas rodovias federais em todo o país APolícia Rodoviária Federal (PRF) inicia nesta quinta-feira (14) a Operação Semana Santa 2022 em todas rodovias federais do Brasil. A ação segue até o dia 17 de abril, Domingo de Páscoa. O final de semana prolongado pelo feriado na sexta-feira, dia 15, eleva o fluxo de veículos nas rodovias federais, trazendo consigo aumento do risco de acidentes. No estado do Mato Grosso, há um aumento esperado do fluxo de veículos tanto saindo da capital Cuiabá, quanto chegando em vista do acesso ao aeroporto, para aquelas pessoas que vão realizar uma viagem mais longa. Há ainda, uma grande movimentação de pessoas entre cidades dentro do estado, o que aumenta consideravelmente o número de veículos circulando. Para cumprir essa missão, a PRF em Mato Grosso está distribuída em 7 Delegacias e 13 Unidades Operacionais e contará com o reforço no efetivo policial, sobretudo nos locais e horários de maior incidência de acidentes e ocorrências criminais. Conforme análise de dados de anos anteriores, a PRF realiza a melhor alocação dos seus recursos e desta forma trabalha para reduzir os números de acidentes e consequentemente, o número de mortos e feridos, serão realizadas atividades de prevenção e fiscalização nos locais identificados como mais críticos. Orientações para quem vai viajar Antes de viajar faça revisão no veículo: não esqueça de calibrar os pneus e a roda sobressalente, verifique o perfeito funcionamento dos itens de segurança e luminosidade, entre outros itens. Calcule o tempo de rota e respeite os limites de velocidade, mantenha distância de segurança em relação aos demais veículos, somente realize ultrapassagem em locais permitidos e quando houver plenas condições de segurança. Esteja atento ao trânsito! Dirigir cansado ou com sono são condutas que aumentam o risco de acidentes! Procure fazer pausas ou revezar a direção do veículo. Lembre-se do uso do cinto de segurança do motorista e de todos os passageiros, assim como o uso dos dispositivos de segurança adequados para as crianças. Restrições de tráfego Não haverá restrições de tráfego nas rodovias do estado durante o período da operação semana santa. Em caso de acidente nas rodovias federais: se não houver feridos, você pode fazer a ocorrência pela internet. Retire os veículos da pista imediatamente. No caso de emergência em rodovias federais, ligue 191.

