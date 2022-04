Geral 18/04/2022 08:09 Gazeta Digital Motociata de Bolsonaro em Cuiabá e VG já reúne 2,3 mil inscritos Apoiadores e aliados do presidente Jair Bolsonaro (PL) realizam os últimos ajustes para a motociata - movimento de apoio ao presidente da República - que ocorrerá nesta terça-feira (19) nas ruas de Cuiabá e Várzea Grande. De acordo com os organizadores, mais de 2,3 mil motociclistas já se inscreveram para participar do ‘passeio’, que percorrerá três avenidas da região metropolitana. Outros eventos também estão programados para o chefe do Planalto participar em Mato Grosso. A motociata deverá ocorrer no período da manhã, depois que a aeronave presidencial aterrissar no aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande. Assim que tocar o solo mato-grossense, Bolsonaro vai conversar e tirar fotos com apoiadores em uma espécie de cercadinho, assim como acontece no Palácio do Planalto, em Brasília. Depois do bate-papo, Bolsonaro desfilará em um carro aberto e será seguido pelos motociclistas. Após deixar o aeroporto, a manifestação passará pela avenida da FEB, em Várzea Grande. Na sequência, os manifestantes vão tomar a avenida Tenente Coronel Duarte ( Prainha) e, por fim, a avenida Historiador Rubens de Mendonça (av. do CPA), na Capital. O ato será finalizado nas proximidades do Grande Templo, onde o presidente participará da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil (CGADB). Os horários ainda vão ser definidos pelo staff presidencial. Entretanto, os organizadores estimam que o número de motociclistas deverá sair muito maior que o número de inscritos. Isso porque muitos apoiadores deverão comparecer nas últimas horas. “Só de motos cadastradas, nós já temos mais de 2,3 mil. Mas, esses são dos segmentos especializados. Ou seja, muitas pessoas comparecerão na hora. Acreditamos que mais de 5 mil motociclistas participem do movimento”, disse Adavilson Azevedo, líder do grupo de bolsonaristas em Mato Grosso. Evento evangélico Na convenção, Bolsonaro será recepcionado por lideranças religiosas como o pastor Silas Paulo Souza, presidente da Assembleia de Deus em Mato Grosso. Além dele, também estarão no templo religioso aliados políticos do presidente. Já confirmaram presença: o governador Mauro Mendes (União), o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (MDB), o senador Wellington Fagundes (PL), o deputado federal José Medeiros (PL) e os deputados estaduais Gilberto Cattani e Elizeu Nascimento, ambos do PL. A estimativa é que mais de 10 mil pessoas participem da convenção. Depois da reunião religiosa, Bolsonaro deverá visitar obras da União e participar de inaugurações e lançamentos de empreendimentos. Os locais de visitação ainda estão sendo discutidos com o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da presidência da República. Após cumprimento de agenda em Cuiabá, Bolsonaro participará da Norte Show, principal feira econômica da região norte de Mato Grosso, em Sinop (500 km de Cuiabá).

