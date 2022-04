Geral 18/04/2022 14:51 Veja vagas disponíveis em seletivos e concursos em MT Foto: Reprodução O pós-Semana Santa começa com várias oportunidades de ingresso no serviço público. Prefeituras de Mato Grosso ofertam seletivos com centenas de vagas e salários que chegam a R$ 10 mil. Também há concursos com inscrições abertas. Instituto de Defesa Agropecuária do Mato Grosso (Indea) (Concurso)

Escolaridade: médio e superior

Cargo: Agente Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal I; Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal - perfil Engenheiro Agrônomo; e Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal - perfil Médico Veterinário

Salário: R$ 5.312,17 a R$ 8.581,18

Inscrições: até 3 de maio

Site: IBFC

Taxa: R$ 120,00 a R$ 150,00 Prefeitura de Campinápolis (seletivo)

Escolaridade: todas

Cargo: Escola Municipal Indígena -EMI: AAE/Nutrição (4); AAE/Limpeza (1); Professor (11).

Sede do Município: AAE/Nutrição (1); AAE/Transporte Escolar (1); Fonoaudiólogo (1); AAE/Limpeza.

Escola José Cordeiro: Pedagogo Ensino Fundamental (1).

Distrito: Pedagogo Ensino Fundamental (1); AAE/Nutrição (1); AAE/Limpeza (1).

Secretaria de Saúde: Agente Comunitário de Endemias (5); Motorista (1); Nutricionista (1); Médico Obstetra; Médico Otorrinolaringologista.

Salário: R$1.212,00 a R$3.444,93

Inscrições: 22 de abril até 5 de maio

Site: prefeitura

Taxa: não informada Prefeitura de Campo Novo do Parecis (seletivo)

Escolaridade: todas

Cargo: Instrutor de Artesanato (6); Ajudante de Serviços Gerais (1); Cozinheira (1); Instrutor de Informática (2); Operador de Programas Sociais (2); Orientador Social (6); Psicólogo (1); Professor (2)

Salário: R$ 1.397,90 a R$ 4.447,91

Inscrições: 23 de abril a 4 de maio

Site: Instituto Selecom

Taxa: R$ 50,00 a R$ 80,00 Prefeitura de Feliz Natal (seletivo)

Escolaridade: todas

Cargo: Área Urbana: Professor Classe B - Pedagogia (1); Professor Classe B - Educação Física; Técnico de Desenvolvimento Infantil - TDI (1); Apoio em Man. e Infra. Escolar - Zelador (1); Apoio em Nutrição;

Área Rural ENA: Professor Educação Básica - Pedagogia (1); Professor Educação Básica - Letras (1); Professor Educação Básica - Matemática; Técnico de Desenvolvimento Infantil - TDI (1);

Escola M. Indígena Ka"i: Técnico de Desenvolvimento Infantil Indígena - TDI; Apoio Indígena Nutrição Escolar;

Escola M. Indígena Aruwak: Técnico de Desenvolvimento Infantil Indígena - TDI; Apoio Indígena Nutrição Escolar;

Escola M. Indígena Maraká: Técnico de Desenvolvimento Infantil Indígena - TDI;

Escola M. Indígena Jayatatá: Professor Indígena Educação Básica; e Apoio Indígena Nutrição Escolar.

Salário: R$ 1.333,93 a R$ 4.034,16.

Inscrições: até 25 de abril

Site: Prefeitura

Taxa: não informada Prefeitura de Gaúcha do Norte (seletivo)

Escolaridade: todas

Cargo: Secretaria de Educação - Fonoaudiólogo (1); Professor com Licenciatura Plena EMEB (1) e Professor com Licenciatura em Inglês (1).

Secretaria de Infraestrutura e Obras - Agente de Saneamento (2); Gari (8); Motorista (3); Operador de Máquinas (2); Pedreiro (4) e Servente de Pedreiro (7).

Salário: R$ 1.716,16 a R$ 5.575,29

Inscrições: até 28 de abril

Site: [email protected]

Taxa: não informada Prefeitura de Luciara (seletivo)

Escolaridade: todas

Cargo: Agente de Combate às Endemias (2); Agente Comunitário de Saúde (4); Agente Sanitário (2); Médico (1); Enfermeiro (3); Técnico de Enfermagem (5); Farmacêutico (1); Nutricionista (1); Fisioterapeuta (1); Assistente Social (1); Dentista (1); Psicóloga (1); Recepcionista - CDR e PSF (2); Motorista (1); Auxiliar de Serviços Gerais (4); Guarda - Aldeia PSF, Visa (3); Técnico de Alimentação Sistema e Sisreg (2); Auxiliar de Laboratório (1); Auxiliar de Saúde Bucal (1);

Secretaria Municipal de Educação: Nutricionista (1); Auxiliar de Serviços Gerais (1); Guarda (2);

Escola Municipal Raimundo de Pano: Auxiliar de Serviços Gerais (1); Merendeira (1);

Escola Municipal São Bento: Auxiliar de Serviços Gerais (1); Técnico Administrativo (1);

Creche Municipal Pequeno Polegar: Professor (3); Guarda (1); Auxiliar de Serviços Gerais (3); Merendeira (1);

Escola São Domingos: Professor (2); Auxiliar de Serviços Gerais (1);

Aldeia Pukanu: Professor (2); Merendeira (1); Auxiliar de Serviços Gerais (1);

Teribré: Professora (2); Merendeira (2); Auxiliar de Serviços Gerais (1);

Secretaria Municipal de Assistência Social: Assistente Social - Cras; Psicólogo - Cras (1); Recepcionista (1); Agente Operacional - Motorista de Trator de Pneu (1); Cozinheiro (1); Orientador Social (1); Instrutor Musical (1); Facilitador Social (1); Assistente Social - Equipe Volante Cras (1); Pedagogo ou Psicólogo - Equipe Volante Cras (1); Auxiliar Técnico (1); Coordenador Social (2); Auxiliar de Serviços Gerais (1);

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos: Operadores de Máquinas Pesadas (4); Agente Operacional (7); Agente de Administração Pública (2); Agente de Manutenção (4); Pedreiro (1); Carpinteiro (2); Mecânico (2); Agente Administrativo (1); Guarda (3); Limpeza Urbana (8).

Secretaria Municipal de Administração: Guarda (2); Auxiliar de Serviços Gerais (2).

Salário: R$ 1.212,00 e R$ 10.000,00

Inscrições: 18 a 28 de abril

Site: Método e Soluções

Taxa: R$ 40,00 e R$ 80,00

