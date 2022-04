Geral 19/04/2022 05:36 Só Notícias/Herbert de Souza Criminosos derrubam aeronave durante tentativa de roubo no Pará foto: Júnior Ribeiro A Polícia Civil está investigando uma tentativa de roubo ocorrida ontem no município de Itaituba, no Pará. Durante a ação, três criminosos acabaram derrubando uma aeronave particular. Segundo a Polícia Civil, o grupo armado se passou por policiais federais e rendeu o caseiro de um aeródromo na zona rural, no quilômetro 17 da rodovia Transamazônica. Em seguida, os assaltantes tentaram a aeronave. Durante a decolagem, os criminosos acabaram perdendo o controle e derrubaram a aeronave. O avião ficou danificado e parou com o trem de pouso virado para cima. O grupo fugiu por uma área de mata e ainda não foi localizado. De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos ainda subtraíram o circuito de câmeras e tentaram abrir um cofre. O avião monomotor pertence a um empresário.

