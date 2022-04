Geral 19/04/2022 16:31 Bombeiros alertam sobre tentativa de golpes em MT Com a recorrência de tentativas de golpes envolvendo o nome da instituição, em que pessoas alheias se identificam como bombeiros militares a fim de obter algum tipo de vantagem financeira, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso (CBMMT) reforça alguns cuidados para evitar esse tipo de transtorno. É importante que o cidadão fique atento às formas de comunicação e contatos oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso. Nossas mídias oficiais são o website "www.cbm.mt.gov.br", página do Facebook "bombeirosmt", página de Instagram @cbmmt e canal no YouTube "www.youtube.com/cbmmt". Em nosso website, na aba Diretorias ou aba Institucional>Telefones, o cidadão pode encontrar os telefones oficiais relacionados aos serviços oferecidos pelo CBMMT. Informamos também, que o CBMMT não envia e-mail informando sobre renovação de alvarás. Todos os serviços técnicos prestados pelo CBMMT são realizados através do pagamento da taxa de segurança emitido pela Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ-MT). Os endereços eletrônicos utilizados pelo CBMMT são e-mails oficiais e possuem o domínio "@cbm.mt.gov.br", não sendo utilizados endereços eletrônicos particulares. Todos os serviços a serem realizados são protocolados pelo sistema SIGADOC ou Sistema de Serviços Técnicos - SST, e recebem um número de protocolo específico que serve para acompanhar o andamento do serviço.

Se você recebeu alguma solicitação duvidosa ou acha que pode se tratar de um golpe, entre em contato através da ouvidoria do Estado: https://ouvidoria.controladoria.mt.gov.br/falecidadao/

Voltar + Geral