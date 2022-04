Geral 20/04/2022 10:49 ‘Feriadão’ deve ter até 36% de aumento na presença de veículos de passeio na BR-163 O fluxo de veículos de passeio na BR-163/MT começa a subir nesta quarta-feira (20.04.2022), quando inicia o feriado prolongado em comemoração ao Dia de Tiradentes, celebrado em 21 de abril. No trecho sob concessão da Rota do Oeste, a presença desse tipo de veículo pode aumentar até 36%. Com relação às carretas e caminhões, a queda estimada pela Concessionária é de até 24%. Quem vai aproveitar o feriado prolongado, de 21 a 24 de abril, para viajar de carro, deve ficar atento à manutenção veicular com o objetivo de evitar problema durante o trajeto. Cuidados simples e básicos evitam transtornos e garantem a segurança de todos que trafegam pelas rodovias. O alerta é do diretor de Operações da Rota do Oeste, Wilson Ferreira, que chama atenção ainda de quem não tem o hábito de trafegar em rodovias com alto fluxo de veículos de carga, como a BR-163. “Além da manutenção dos veículos, que é um cuidado básico que todo motorista deve ter, os condutores devem ficar atentos à sinalização existente na rodovia, seguir a legislação de trânsito à risca, evitar se expor aos riscos e viajar com tranquilidade. Embora ocorra uma redução no fluxo de carretas, ainda assim os veículos de carga são a maioria no trecho sob concessão”, explica. Se precisar, chame a Rota - Todas as equipes da Rota do Oeste seguem presentes ao longo do trecho de concessão para prestar todo o auxílio necessário aos usuários. São centenas de funcionários e uma frota com mais de 70 veículos para realizar os atendimentos voltados aos usuários. O suporte pode ser acionado via 0800 065 0163, que funciona 24 horas por dia. Além de solicitar atendimento, neste canal de contato os motoristas podem obter informações momentâneas sobre as condições de tráfego, intervenções na rodovia, condições climáticas, entre outros. Tráfego dia a dia - Nesta quarta-feira (20.04), o fluxo de automóveis deve crescer entre 19% e 28%. O aumento na presença dos ‘pesados’ no trecho sob concessão da BR-163 deve ficar entre 5% e 19%. Amanhã – quinta-feira (21.04.2022), o movimento dos veículos de passeio se mantém estável, enquanto o tráfego dos veículos comerciais (carretas e caminhões) deve cair aproximadamente 15%, segundo levantamento da Rota do Oeste. Na sexta-feira (22.04), a redução de 15% será relativa ao movimento dos veículos de passeio. Por outro lado, haverá aumento no fluxo de carretas em até 4%. No dia seguinte, sábado - 23.04, o tráfego segue estável para os ‘pequenos’ e em queda para os comerciais de até 5%. No domingo (24.04), o fluxo volta a subir e pode atingir um crescimento de até 36% de automóveis, mantendo uma queda de 24% para os veículos de carga em decorrência da restrição de tráfego determinada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

