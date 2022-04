O processo de regularização fundiária de assentamento do município de Alta Floresta, e na manhã de quarta-feira (20) aconteceu uma reunião sobre a regularização fundiária da Gleba Jacamim I, localizada na região da Pista do Cabeça, distante aproximadamente 100 quilômetros do perímetro urbano do município.

A reunião com os moradores aconteceu na própria gleba e contou com a presença da Secretária de Meio Ambiente, Gercilene Meira, do Eng° Florestal Rafael Paganotti, e participou por videoconferência, Danilo Fernandes Lima, Diretor de Regularização Fundiária do Intermat.

O foco da reunião foi dar start inicial da Regularização Fundiária daquela comunidade.