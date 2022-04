Geral 25/04/2022 15:52 A semana será de muito calor e alertas de pancadas de chuva em MT Leandro Diaz / Arquivo Pessoal A semana será de muito calor em Mato Grosso, conforme aponta a previsão do tempo, porém, é preciso ficar atento às fortes pancadas de chuva. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) tem alerta de temporais para 17 cidades no Norte do Estado. Cuiabá, fará justiça ao apelido de ‘Cuiabrasa’ no decorrer da semana, já que os termômetros terão máximas muito altas altas. Nesta segunda-feira (25) a temperatura fica entre 24°C e 36°C e na terça-feira (25 e 26). Já na quarta-feira (27) a variação deve ser de 24°C a 35°C. A quinta-feira (28) será de muito sol com mínima de 23°C e máxima de 35°C. A sexta-feira (29) tem a mesma previsão que o começo da semana. Há chance de chuva isolada no decorrer dos dias. A cidade de Chapada dos Guimarães (67 km ao Norte) também terá dias de muito calor, com mínimas entre 21°C e 22°C. As máximas na cidade vão de 35°C a 37°C. Deve chover na sexta-feira. Em Cáceres (225 km a Oeste) as temperaturas mais baixas ficam entre 22°C e 24°C. Já as mais altas vão de 37°C a 39°C. Há chance de trovoadas isoladas no município. No nortão, em Sinop (500 km ao Norte) a previsão é de muito calor. As mínimas ficam entre 21°C e 22°C. As máximas vão de 35°C a 36°C. Pode haver pancadas de chuva todos os dias. Na região sul, em Rondonópolis (215 km ao Sul) terá temperaturas entre 22°C e 24°C. As máximas vão de 37°C a 38°C. Há poucas nuvens carregadas e chance de chuva qualquer dia. As cidades mais ao norte do estado pecisam ficar em alerta, já que há riscos de tempestades, com corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétrica. Confira cidades sob alerta Alta Floresta

Apiacás

Canabrava do Norte

Confresa

Guarantã do Norte

Luciara

Matupá

Nova Bandeirantes

Novo Mundo

Paranaíta

Peixoto de Azevedo

Porto Alegre do Norte

Santa Cruz do Xingu

Santa Terezinha

São Félix do Araguaia

São José do Xingu

Vila Rica

