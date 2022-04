Edésio Alves de Assunção foi condenado pelo Tribunal do Júri a 28 anos de prisão pela morte da técnica de enfermagem Josilaine Maria Gomes dos Reis, nesta quinta-feira (28). Ela foi morta a facadas pelo ex-marido no banheiro de casa, no dia 6 de outubro de 2021, em Cuiabá. O crime ocorreu em frente aos 3 filhos do casal e ela morreu ainda na casa.

O ex-companheiro era o único acusado pelo crime. Inicialmente, ele vai cumprir pena em regime fechado. A defesa do condenado terá 10 dias para recorrer da decisão.

No dia do assassinato, Edésio tentou se matar, mas foi preso. O feminicídio ocorreu por volta de 2h no bairro Nova Esperança, na capital mato-grossense. A Polícia Militar foi chamada por vizinhos. No local encontraram o agora condenado sujo de sangue no quarto da residência em uma cama com uma faca embaixo da perna.

Segundo a Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), a faca foi retirada do suspeito, que confessou que havia matado a ex-companheira e que ela estava no banheiro. A vítima foi encontrada já sem vida quando a polícia chegou. O casal conviveu por 7 anos e o relacionamento sempre foi conturbado. Ambos trabalhavam no Hospital Estadual Santa Casa de Misericórdia e, por conta da escala, eles se viam mais nas folga