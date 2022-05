Geral 05/05/2022 15:05 Assessoria | PMAF Prefeitura de Alta Floresta intensifica recuperação de pontes Comprometida com o desenvolvimento de Alta Floresta e sabendo da importância do setor produtivo nesse processo, a gestão do prefeito Valdemar Gamba tem se empenhado para manter as estradas vicinais trafegáveis e garantir também que a população que reside na rural tem condições de se locomover em segurança. Desta forma, a Secretaria Municipal de Infraestrutura está com equipes trabalhando em vários setores do município realizando a recuperação das estradas, sobretudo, de pontes e bueiros. Nos dias 18 a 22 de abril foram construídas pontes nas Vicinais 5ª Oeste, Santa Rita e região. Também está em andamento a construção de um bueiro duplo com 16 tubos de concreto armado na Vicinal Novo Horizonte. No mesmo local a equipe fará o aterro de 150 metros. A Secretaria de Infraestrutura estima concluir a obra nos próximos dias. No mesmo período foi construído um bueiro tubular, com 8 tubos, na Vicinal 4ª Sul. A obra está em fase de acabamento e será concluída nos próximos dias. Na MT-010, rodovia estadual de responsabilidade do governo do estado, a Prefeitura de Alta Floresta construiu com recursos próprios uma galeria pré-moldada de concreto armado para resolver um problema antigo de alagamento e interdições no período chuvoso. Foram utilizadas 16 aduelas, 150 cargas de terra e 15 cargas de cascalho para concluir a obra.

