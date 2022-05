Geral 06/05/2022 14:32 Assessoria | PMAF Eu Amo e Cuido de Alta Floresta promove ação na Comunidade São Mateus A ação de iniciativa do projeto Eu Amo e Cuido de Alta Floresta envolveu Gabinete e as secretaria de Governo, Assistência Social, Educação e Cultura Foto: Divulgação Por meio do Projeto Eu Amo e Cuido de Alta Floresta, sob responsabilidade da primeira dama Vilma Boaro Gamba, a prefeitura de Alta Floresta promoveu uma ação na Comunidade São Mateus, gleba Jacamin, zona rural do município, visando atender as crianças da Escola Estadual Rodrigues Alves. A ação foi acompanhada pelo vereador Reginaldo Luiz da Silva, o “Naldo”, representante da região, que enalteceu e agradeceu o empenho da gestão. "A ação é boa, as crianças aqui na rural, distante, passou a Páscoa, alguma um pouco triste, mas hoje quando viram o carro da prefeitura, que abriu as caixas, com calçados, quero agradecer ao empresário que fez essa doação e parabéns a primeira dama e o prefeito e todos envolvidos, de ver a alegria no rosto destas crianças, paga o nosso dia". Na escola foram entregues calçados para as crianças, ovos de chocolate, cestas básicas e filtros de barro, além de atendimento do Centro de Referência em Assistência Social - CRAS. Para as mães que ali estavam, a ação foi recebida com bons olhos. “Eu acho muito bom, do lado de vocês, agradeço mesmo, isso para a escola, a comunidade é muito bom”, destacou a moradora Ana Carmem de Azevedo, mãe de aluno. Para Cleuza Moreira de Souza, mãe de três alunos da escola, só restaram agradecimentos. "Ação maravilhosa, muito boa, a gente sempre espera, eles dão muito amigáveis, é uma ação muito bem vista, obrigada", pontuou. A professora de educação física, Silvana Ferreira, não escondeu a satisfação de ver os alunos recebendo condições de participar de suas aulas. “Eu acho importante, porque são um povo que se sente excluído de alguma forma, então o fato de lembrarem deles e trazerem coisas para eles, principalmente representando a páscoa, que é coisa que as crianças adoram, isso faz com que eles se sintam melhor, faz bem para a autoestima deles, e o tênis, eu professora de educação física sei que tem muitos deles que não tem condições de comprar mesmo, então muitas vezes eles não participam da aula, de calçado, por falta do tênis, então ganhar o calçado é importante também”. A adolescente Carla Mariane Freitas Dalazen, aluna, afirmou que foi uma surpresa positiva. "Foi muito bom, todo mundo gostou, a chuteira, uma coisa que ajudou bastante, porque muitos alunos gostam de jogar bola, sempre faz interclasse com a escola vizinha, para nós foi muito bom", pontuou. A pequena Iasmim Ferreira da Silva, de 05 anos, aluna da escola, saiu feliz com um par de tênis novos, já calcado nos pezinhos, demonstrava a alegria e não economizou abraços a todos que participaram da ação. Para o professor coordenador da Rodrigues Alves, a ausência de administrações é bastante sentida nas comunidades rurais, então receber a ação é sempre bem-vinda. "É muito importante, você pode ver pelas crianças que gostaram muito, deveria ter muito mais, sempre, esses tipos de ação aqui na escola, principalmente na escola do campo que é pouco que se faz pelas escolas do campo, então essa ação que se faz aqui é maravilhosa. A gente sempre espera que aconteça, acontece pouco, esperamos que se repita e repita muito mais vezes, para nós é motivo de alegria, as crianças gostam", destacou Cristiano Vicente da Silva, professor coordenador. A iniciativa do projeto Eu Amo e Cuido de Alta Floresta é apoiada pelo gestor. "Nós sabemos que aqui tem pessoas, como diz a gíria, "pessoas da roça", pessoas humildes, uma das comunidades mais distantes da nossa cidade, um povo que merece um carinho especial, por isso escolhemos a comunidade São Mateus. Eu que já, enquanto secretário de agricultura circulei muito por aqui, sei das necessidades que a população tem aqui e a gente resolveu trazer estes calçados que foram conseguidos com empresário e já passou o dia da Páscoa e não pudemos vir aqui na época, mas guardamos um chocolate e distribuímos aqui para as crianças, o que foi uma alegria enorme e a gente fica satisfeito de estar em uma comunidade desta e ser recebido da forma que fomos recebidos pelo coordenador e pelos professores, também pelas crianças dessa comunidade e ficamos muito feliz de ver a felicidade destas crianças", pontuou o prefeito Valdemar Gamba. Madrinha do projeto, Vilma Boaro Gamba, a primeira dama do município, demonstrou a satisfação de poder proporcionar momentos como este para a comunidade rural. "A felicidade destas crianças é a minha felicidade também. Aqui é a "minha praia" na rural onde eu sempre estive. Quero agradecer os empresários de nossa cidade, se não fosse eles também, não conseguiríamos fazer essa doação para as crianças que tanto precisam. Hoje nós estamos na rural fazendo essa entrega e aproveitamos e trouxemos um docinho para adoçar a vida destas crianças. O rostinho delas já diz tudo, a gente gostaria de fazer mais e mais por eles. Estamos em companhia de todos da prefeitura e deu nisso aqui, muito gratificante, sou agradecida a todos e agradecida aí Vilmar que proporcionou a doação destes tênis para as crianças, que eles aproveitem bastante".

