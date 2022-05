Geral 07/05/2022 12:35 Polícia Militar prende suspeito por homicídio em Guarantã do Norte Reprodução A Polícia Militar de Guarantã do Norte prendeu um homem de 36 anos suspeito do homicídio que vitimou Nelson Favoreto, de 43 anos, na noite de quinta-feira (05.05). O suspeito foi detido por populares e confessou ter cometido o crime junto de um comparsa, no período da tarde. Conforme o boletim de ocorrência, por volta de 13h30 a PM foi acionada via 190 para verificar uma situação de homicídio, em uma barbearia da cidade. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas, quando chegou, já encontrou Nelson sem vida. Testemunhas afirmaram que o homem esperava para cortar o cabelo quando dois suspeitos entraram no estabelecimento, esfaquearam a vítima e fugiram em um veículo. As equipes policiais realizaram diligências durante todo o dia. Por volta de 21h, a PM foi informada que um suspeito do crime estava detido por populares em uma lanchonete da cidade. Os policiais se deslocaram ao endereço informado na denúncia e confirmaram os fatos. Em depoimento, as testemunhas disseram que o suspeito chegou para comprar cerveja no bar ao lado em uma caminhonete com as mesmas características do carro usado no crime, momento em que foi detido pelas pessoas presentes no estabelecimento, que acionaram a equipe da PM. O suspeito foi encontrado em visível estado de embriaguez e confessou ter praticado o homicídio, mas não revelou a localização de seu comparsa. Ele foi encaminhado para a delegacia, onde foi registrado o boletim de ocorrência e as demais providências cabíveis.

