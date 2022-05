ando sequência aos trabalhos e investimentos na pavimentação asfáltica, a Prefeitura de Alta Floresta iniciou os trabalhos de limpeza de ruas para posterior início da pavimentação no bairro Boa Vista. O trabalho garantirá melhor qualidade de vida aos moradores.

Para o presidente da Associação de Moradores do Bairro, Wellinton Crepaldi, o sentimento é de gratidão à Gestão Chico Gamba, que deu voz e oportunidade aos moradores. “É uma sensação muito bacana, muito importante, a gente já vem batalhando essa pavimentação há vários anos, nas gestões anteriores no primeiro ano que o Chico assumiu a gente teve uma conversa, ele deu a palavra, deu o apoio dele, então em nome de todos os moradores do bairro Boa Vista, quero agradecer o prefeito, a prefeitura municipal, o vereador Claudinei que está sempre apoiando nós, deu a palavra, sonho realizado. Essa batalha que a gente vem há anos tentando, o Chico na primeira vez deu sinal positivo e eu acredito que na gestão do Chico vai acontecer muitas e muitas obras. Primeiramente só queria agradecer o prefeito, parceria associação e prefeitura e logo estaremos com nosso asfalto pronto”.

A pavimentação asfáltica no bairro, conhecido como loteamento do servidor público, é realizada com parceria público, privada e moradores. Parcerias destacadas pelo vereador Claudinei de Jesus. “A gente vem com esse projeto há mais de um ano, procuramos a prefeitura municipal, os moradores sempre tiveram interesse em fazer a parceria. Existe aqui os vizinhos do bairro, que são os Baganhas e também o pessoal do Da Riva e fizeram a parte deles e a prefeitura aqui iniciando as obras, tenho muita fé que dá forma que começou e com a equipe que começou nós vamos êxito, quero agradecer muito o Chico”, apontou Claudinei frisando que as demandas do município com bairro sem pavimentação asfáltica são grandes, “tenho muita fé que nessa administração do Chico a gente vai evoluir e muito para atender essa população que sofre muito com poeira, quando não é poeira é lama e é o bem estar de nossos munícipes e tenho muita fé que essa administração do Chico nós vamos fazer muito asfalto”.

O início do período de estiagem de chuvas coincide com o início dos trabalhos no Boa Vista, a parceria entre moradores e administração facilita a execução dos trabalhos. “É um desejo da comunidade do bairro Boa Vista. Aqui existe a contribuição do bairro Boa Vista através do presidente Wellington e toda a equipe dele, a Câmara municipal representada pelo vereador Claudinei e aí temos a satisfação de estar iniciando essa pavimentação nesse bairro e temos outros bairros, também que vai ser da mesma forma e estamos iniciando aqui e vamos dar segmento em vários bairros, aqui a parceria entre prefeitura e moradores”, pontuou o prefeito Valdemar Gamba.