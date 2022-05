Geral 11/05/2022 17:56 Assessoria | PMAF Parceria entre município e estado garante a perfuração de 15 poços artesianos em Alta Floresta A prefeitura de Alta Floresta, por meio da secretaria municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico iniciou a perfuração de 15 poços artesianos que visam atender moradores das comunidades rurais. O trabalho se dá em parceria entre município e governo do estado. Por meio da Companhia Matogrossense de Mineração – METAMAT, foi firmada a parceria com um termo de cooperação técnica, visando atender os anseios da população rural, que há sete anos vem reivindicando o atendimento. Os poços estão sendo perfurados nas comunidades Ouro Verde (dois poços), Pista do Padeiro, Sol Nascente, Santa Lucia, Ourolanda, Pista do Cabeça, São Matheus (Jacamin) e sete poços no setor de chácaras Vila Rural 1 e Vila Rural 2. “Água é vida, os moradores da zona rural, principalmente aqui no setor de chácaras, passam muita dificuldade na questão hídrica, para irrigação de plantio de hortaliças, fatores diretamente ligados à economia”, apontou o secretário de Inovação, Eloi Luiz de Almeida. Os trabalhos são desenvolvidos com acompanhamento de geólogo e técnicos da METAMAT e equipamentos da gestão municipal. A perfuratriz de solo tem capacidade de atingir a profundidade de até 160 metros, atendendo as necessidades de cada região.

