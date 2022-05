Geral 12/05/2022 09:27 Sinop divulga edital para credenciamento de psicólogos Foto: Divulgação TJMT A Comarca de Sinop (500 km ao norte de Cuiabá) torna publico o Edital 01.2022 com objetivo de abrir inscrições para processo seletivo para o credenciamento de pessoas físicas na área de Psicologia. Inscrição - O prazo de inscrição será de 23/05/2022 a 31/05/2022, exclusivamente por meio do Protocolo Administrativo Virtual (PAV). Acesso neste link https://pav.tjmt.jus.br, disponível no Portal do Poder Judiciário www.tjmt.jus.br. Será considerada como extemporânea e sem validade qualquer inscrição feita fora desse período. Não serão aceitas outras formas de inscrições e não haverá cobrança de taxa. O processo de seleção dos candidatos inscritos será realizado por meio de análise de currículo, efetuado pela Diretoria do Fórum da Comarca de Sinop e será composto pelas seguintes fases: divulgação do edital; inscrição dos interessados, com a inserção dos documentos nos termos dos itens 5.1 e 5.2 do edital; análise da documentação e do currículo; e divulgação dos interessados habilitados. São requisitos para o credenciamento - ter sido selecionado no processo seletivo; ser maior de 21 anos; não possuir antecedentes criminais; não exercer cargo público inacumulável; não ter credenciamento anterior com o Poder Judiciário Estadual, ou estar descredenciado há, no mínimo, um ano; ser bacharel em Psicologia, devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação e com registro no Conselho Regional na respectiva área profissional, devendo apresentar certificado de curso específico/formação/especialização caso a vaga exija. Recursos - Serão admitidos recursos, no prazo de dois dias, contados da publicação do resultado final do processo seletivo no Diário da Justiça Eletrônico - MT. Os recursos, devidamente fundamentados, deverão ser interpostos somente por meio do endereço eletrônico: https://pav.tjmt.jus.br e serão analisados e decididos pela Comissão de Apoio ao Processo Seletivo. Edital - Confira nesse link a íntegra do edital, com todos os detalhes do processo seletivo, como documentação exigida e critérios de avaliação.

