Geral 12/05/2022 18:10 www.folhamax.com Homem esfaqueia vizinho ao flagrá-lo transando com sua esposa em Juara Um homem de 39 anos foi preso após esfaquear o amante de sua esposa ao flagrá-los tendo relações sexuais. O fato aconteceu na última segunda-feira (09), na cidade de Juara. A vítima está internada em estado gravíssimo. Segundo informações do registro da ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma tentativa de homicídio ocorrida nas proximidades do Condomínio das Águas, por volta das 18h30. Ao chegarem no local, se depararam com a vítima caída no chão e toda ensanguentada. A equipe Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e prestou os primeiros socorros à vítima, que foi encaminhada para o Hospital Municipal para receber atendimento médico. Aos militares, testemunhas disseram que o autor dos golpes seria o marido da mulher que estava com a vítima. A mãe do acusado relatou aos militares que o filho teria flagrado a vítima tendo relações sexuais com sua esposa, fato que teria ocorrido mais de uma vez. A mulher ainda informou que a nora faz uso de bebida alcoólica e, quando isso acontece, vai até a casa da vítima. Durante diligências, os policiais conseguiram localizar o suspeito escondido em uma chácara. O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia da Polícia Judiciária Civil. O homem que foi esfaqueado continua hospitalizado.

Voltar + Geral