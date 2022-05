Geral 15/05/2022 17:09 R7 Defesa Civil alerta para onda de frio intenso nos próximos dias no Brasil Inmet prevê que temperatura mínima no Distrito Federal na quinta-feira (19) fique em 6ºC © ARQUIVO/ELZA FIÚZA/AGÊNCIA BRASIL Os próximos dias podem ser de frio intenso em quatro regiões do país, segundo alerta a Defesa Civil Nacional. A partir deste domingo (15), a massa de ar frio de origem polar deve avançar pelo Sul do Brasil e, ao longo da semana, influenciar as temperaturas no Sudeste, Centro-Oeste e Norte. Na região Sul, devem ser registradas temperaturas negativas e geadas generalizadas, com possibilidade de neve entre esta segunda (16) e terça-feira (17) nas serras gaúcha e catarinense. Já no Sudeste, a previsão é de frio intenso, a partir desta segunda-feira, em São Paulo e no sul e sudoeste de Minas Gerais, com possibilidade de geada no estado até o dia 23 de maio. O mesmo deve ocorrer na região Centro-Oeste, que também tem previsão de geada para o sul de Mato Grosso do Sul até a mesma data. No Norte do país, as baixas temperaturas devem atingir, principalmente, os estados do Acre e de Rondônia. No Distrito Federal, a temperatura mínima deve atingir 6°C na quinta-feira (19), segundo previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Nos outros dias da semana, a mínima varia entre 16ºC e 10ºC. Diante das previsões, a Defesa Civil Nacional recomendou que as defesas civis estaduais e municipais adotem ações de preparação cabíveis e reforcem a divulgação de informações para alertar a população, visando à adoção de medidas de autoproteção. "O período exige uma atenção especial com a população mais vulnerável, como enfermos, moradores de rua, idosos e crianças. É essencial manter-se bem agasalhado, beber bastante água e evitar locais fechados e de grande circulação de pessoas, além da higiene frequente das mãos", alertou.

