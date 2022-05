Geral 16/05/2022 09:27 Detran-MT abre inscrições para Curso de Direção Defensiva O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT), por meio da Escola Pública de Trânsito, abre, nesta segunda-feira (16.05), as inscrições para o Curso de Direção Defensiva. A capacitação, gratuita, será realizada na modalidade de Ensino à Distância (EaD). Podem se inscrever todos os condutores mato-grossenses interessados em se atualizar na temática trânsito, com foco na direção defensiva. A oferta de cursos para o público externo, prevista na Resolução nº 929/2022 do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), visa o desenvolvimento do exercício da cidadania, pautada em valores e princípios, de forma a contribuir para a redução de mortes no trânsito. Segundo a gerente da Escola Pública de Trânsito, Renata Freitas, o curso será uma ótima oportunidade para os condutores já habilitados refletirem sobre sua prática no trânsito e, a partir desta reflexão, adotarem comportamentos mais seguros e responsáveis na condução de seus veículos”. As inscrições podem ser feitas a partir desta segunda-feira (16) - o encerramento será na sexta-feira, 20 de maio - pela plataforma virtual de ensino da Escola Pública de Trânsito (www.escola.detran.mt.gov.br). O curso será realizado entre 30 de maio e 03 de junho. Com carga horária de 20 horas/aula, o curso é dividido em: direção defensiva e educação no trânsito, atitudes do condutor, convívio social, segurança no trânsito, condições de trânsito, adversidades ambientais e prevenção de acidentes. A capacitação terá certificação emitida pela Escola Pública de Trânsito do Detran. Mais informações: (65) 3631-1020 ou pelo e-mail: [email protected]. A carga horária será de 20 horas/aula distribuídas nas seguintes temáticas: direção defensiva e educação no trânsito, atitudes do condutor, convívio social, segurança no trânsito, condições de trânsito, adversidades ambientais e prevenção de acidentes. A capacitação terá certificação emitida pela Escola Pública de Trânsito do Detran. Mais informações: (65) 3631-1020 ou pelo e-mail: [email protected]

