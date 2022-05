Acidente ocorreu na manhã deste domingo (15), a cerca de 3 km do Distrito de Divinópolis.

Na manhã de domingo (15), por volta de 7h30, uma colisão, envolvendo uma motocicleta e um caminhão, deixou uma vítima fatal na BR-163, sentido Itaituba/Rurópolis, a cerca de 3 km do Distrito de Divinópolis (KM 70), município de Rurópolis . Por volta de 8h, a Polícia Militar (PM) foi acionada por populares, que informaram que havia ocorrido um acidente , depois a guarnição seguiu até o local, onde constatou a veracidade dos fatos.



De acordo com o condutor do caminhão Mercedes-Benz/Atego 2426, identificado como Edivaldo Benício Nascimento, a vítima, que conduzia uma motocicleta Honda Bros, trafegava em alta velocidade no sentido oposto, quando atravessou a via e veio a colidir com seu caminhão, vindo a óbito no local.

Segundo informações, a vítima, identificada como Oderlei Ferreira Colvero, de 26 anos, natural de Alta Floresta (MT), estava sob efeito de bebida alcoólica. O motorista do caminhão permaneceu no local e logo depois apresentou-se na Delegacia de Polícia.

A Polícia Civil foi acionada, assim como a Perícia Criminal. A guarnição permaneceu no local até a remoção do corpo, em seguida conduziu a motocicleta até o Posto Policial Destacado (PPD) e posteriormente o veículo seria apresentado na Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.