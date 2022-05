Geral 18/05/2022 09:40 Redação I Nativa News PRF retifica informação e número de mortos em acidente com ônibus entre Sinop-Sorriso Foto: Reprodução A Polícia Rodoviária Federal emitiu uma nota de esclarecimento informando número de mortos no trágico acidente, entre um ônibus da Itamarati e uma carreta, na 163, entre Sinop e Sorriso. O balanço informado ontem à tarde pela PRF era de 11 mortos. Confira nota na íntegra . Errata: Referente ao acidente ocorrido ontem na cidade de Vera. Foram 8 o número de óbitos e não 11 como tinha sido divulgado, houve um equívoco porque foi feita a contagem no local e somado ao dos hospitais. Isso só foi esclarecido agora pela manhã. O acidente teve como causa provável que o condutor do ônibus teria invadido a pista contrária ocasionando uma colisão fronto lateral. Além de que ele estaria como uma jornada excessiva.

