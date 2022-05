Geral 25/05/2022 15:52 Alta Floresta: Companhia pausa distribuição de água nessa quinta (25) para serviços de melhorias no sistema de abastecimento A Águas Alta Floresta informa que, no dia 25 de maio (quarta-feira), realizará melhorias na Estação Elevatório de Água Tratada (EEAT) que abastece o reservatório localizado no bairro Cidade Alta, a partir das 21h. Para a realização do serviço será necessário pausar o abastecimento dos bairros: Setor A, Setor B, Setor C, Setor D, Setor E, Setor F, Setor RI, Boa Nova, Ypês, Begônias, Camélia, Sol Nascente, Jardim Perimetral, Flamboyant, Novo Horizonte, Nova Floresta, Santa Maria, São José Operário, Bom Jesus e Centro. Os trabalhos serão realizados das 21h às 23h, desta quarta-feira (25). Após a finalização, serão feitas descargas preventivas na rede para assegurar a qualidade do recurso nas residências. Com o término dos trabalhos, existe a possibilidade de alteração na coloração da água. A concessionária orienta aos usuários, que residem nos bairros citados, para que fechem o registro do cavalete e abram novamente após às 00h. A Águas Alta Floresta agradece a compreensão de todos e recomenda o uso racional da água, evitando desperdícios. E, ao constatar qualquer ocorrência, a população deve entrar em contato com as equipes de atendimento ao cliente por meio dos canais oficiais.

