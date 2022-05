Geral 27/05/2022 18:25 Gazeta Digital Fim de semana marca volta das altas temperaturas em todo Mato Grosso Após uma semana de calor, o fim de semana vem reforçado as altas temperaturas. Segundo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a capital mato-grossense pode registrar até 36°C, com poucas nuvens e sem previsão de chuva durante o final de semana. Cuiabá terá temperatura entre 21°C e 36°C nesta sexta-feira (27). Já para o sábado (28) os termômetros marcam entre 20°C e 36°C, no domingo (29) a mínima é de 22°C e a máxima é de 37°C. Em Chapada dos Guimarães (67 km ao norte), os termômetros devem marcar 19°C a 34°C, no sábado. Já para o domingo, a mínima deve ser de 20°C e a máxima de 35°C. Sinop (500 km ao norte) no sábado, as temperaturas ficarão entre 20°C e 34°C. Já no domingo, a mínima vai ser de 20°C e a máxima de 36°C. Já em Cáceres (225 km a oeste) terá, no sábado, temperatura entre 19°C e 36°C. O domingo, a variação deve ser de 21°C a 37°C. Rondonópolis (215 km ao sul) os termômetros marcam mínimas de 19°C e 20°C e máxima de 35°C, para o final de semana.

