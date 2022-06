Geral 21/06/2022 15:11 Pausa no abastecimento para reparo emergencial na rede do bairro Boa Nova A Águas Alta Floresta informa que o abastecimento no bairro Boa Nova será interrompido para execução de um reparo emergencial na rede de distribuição localizada na rua São Francisco. A conclusão da manutenção está prevista para até às 15h, de hoje. Bairros impactados: Boa Nova. Após a finalização do serviço, serão feitas descargas preventivas na rede, procedimento padrão para assegurar a qualidade do recurso nas residências. Com o término dos trabalhos, existe a possibilidade de alteração na coloração da água. A concessionária orienta aos usuários, que residem nos bairros citados, para que fechem o registro do cavalete e abram novamente após às 16h. A Águas Alta Floresta agradece a compreensão de todos e recomenda o uso racional da água, evitando desperdícios. E, ao constatar qualquer ocorrência, a população deve entrar em contato com as equipes de atendimento ao cliente por meio dos canais oficiais.

