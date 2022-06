Geral 23/06/2022 10:39 Assessoria | PMAF Prefeitura de Alta Floresta é contemplada com dois novos caminhões caçamba Foto: Divulgação O município de Alta Floresta foi contemplado nesta quarta-feira (22.06) com dois caminhões truck zero quilômetro. Cada veículo tem capacidade de carga para 23 mil quilos e são equipados com caçamba basculante. Os caminhões foram retirados pelo prefeito Valdemar Gamba em cerimônia realizada em Cuiabá. Os veículos foram adquiridos pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (SEDEC-MT), por intermédio do senador Jayme Campos, que destinou metade do montante de R$ 1.178.000,00 para as aquisições. O Prefeito destacou que a chegada desses caminhões será um importante reforço no atendimento das demandas da população. “Esses caminhões chegam em uma hora excelente e serão muito importantes para darmos os atendimentos necessários às demandas tanto na rural como na zona urbana. Agradecemos o senador Jayme Campos e o Governo do Estado pela parceria que vai beneficiar a população de Alta Floresta”, disse o Prefeito. O secretário de Governo, Gestão e Planejamento, Robson Quintino, e o vereador Marcos Roberto Menin acompanharam o prefeito na retirada dos caminhões.

