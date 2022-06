Geral 27/06/2022 10:23 Redação: Nativa News Ponte sobre Rio Apiacás na MT-208 continua interditado no trecho Alta Floresta Nova Monte Verde Rodovia foi interditada às 12h de sábado (2). Foto por: TV MInha Cidade O trânsito de veículos continua interrompido na rodovia MT-208 entre Alta Floresta e Nova Monte Verde após acidente no início da tarde deste domingo, registrado sobre a ponte do Rio Apiacás, cerca de 100 km de Alta Floresta, que envolveu duas carretas graneleiras.

O acidente resultou em duas vítimas fatais, identificadas como sendo Andreanne de Melo Nascimento, de 32 anos, que faleceu no local e Ronilson de Jesus Machado Silva, motorista de 40 Anos, que faleceu após ser socorrido no Hospital Regional de Alta Floresta.

As causas do acidente ainda estão sendo apuradas. Não há previsão de liberação da via, no início da manhã desta segunda-feira (27) houve tentativa de remoção da carreta, que permanece sobre a ponte, porém sem sucesso. Outra tentativa deve ser feita ainda nesta segunda, como a carreta é assegurada está vindo uma equipe para remoção.

Os veículos envolvidos são de uma mesma empresa, estavam carregados com milho que seria levado para Lucas do Rio Verde/MT.

