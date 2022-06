Geral 29/06/2022 06:43 Aniversário de Paranaíta suspende expediente forense dia 29 de junho A Comarca de Paranaíta (a 851 km ao norte de Cuiabá) terá o expediente do Fórum e serventias extrajudiciais suspensos no dia 29 de junho (quarta-feira), em virtude do ponto facultativo municipal, em comemoração ao aniversário da cidade. A determinação está expressa na Portaria N. 06/2022-DF-PTA, assinada pelo juiz Tibério de Lucena Batista, diretor do Foro. Os prazos processuais que iniciam ou terminam nesta data serão automaticamente prorrogados para o primeiro dia útil subsequente. Mais informações podem ser obtidas no Fórum de Paranaíta pelos telefones: (66) 3563-1033/1778/1783. Confira a portaria neste link.

