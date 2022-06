A mobilização pelo Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil (12.06) tem sido marcada por diversas ações promovidas pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), em parceria com instituições como a Justiça do Trabalho, o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (FNPETI) e a Organização Internacional do Trabalho (OIT). O objetivo da campanha é promover a conscientização da sociedade sobre a importância de se combater este problema no país e no mundo.

Em Mato Grosso, a Centro-Oeste Airports, concessionária que administra os aeroportos de Sinop, Alta Floresta, Rondonópolis e o Aeroporto Internacional de Cuiabá - Marechal Rondon, participa, mais uma vez, como apoiadora da campanha. Para contribuir com a mobilização, a empresa está veiculando, desde o dia 22, filmes produzidos pelo MPT nos monitores dos aeroportos.

O diretor-presidente da Centro-Oeste Airports, Marco Migliorini, falou sobre a importância de promover campanhas que contribuam para dar visibilidade a temas de grande relevância social. “Fazer parte de uma campanha cujo tema é tão significante quanto este é muito importante para a COA. Diariamente, milhares de pessoas passam pelos nossos aeroportos, por isso acreditamos que temos uma oportunidade de contribuir de forma direta na luta contra o trabalho infantil”.

O procurador do Trabalho André Canuto, coordenador regional de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente (Coordinfância) do MPT em Mato Grosso, celebrou a parceria. “O Ministério Público do Trabalho, assim como toda a rede de proteção à infância, tem destacado a necessidade de que o combate ao trabalho infantil seja promovido por toda a sociedade, numa atuação conjunta de pessoas e instituições, públicas e privadas. A adesão da concessionária dos principais aeroportos de Mato Grosso reforça a importância do nosso objetivo de erradicar a exploração de crianças e adolescentes.”

A campanha

Com o slogan "Proteção Social para Acabar com o Trabalho Infantil!", a campanha conta com diversos materiais gráficos para divulgação, trazendo trechos da canção “Sementes”, dos rappers Emicida e Drik Barbosa, composta para a ação contra o trabalho infantil promovida pelo MPT, FNPETI, Justiça do Trabalho e OIT. Ilustrações em cores vivas acompanham versos de impacto da canção, como "Se tem muita pressão / Não desenvolve a semente / É a mesma coisa com a gente".