20 anos após a publicação do Código Civil de 2002, casais mato-grossenses têm optado cada vez mais por manterem os nomes originais de família

Passados 20 anos desde a publicação do Código Civil de 2002, que permitiu aos noivos adotarem o sobrenome do outro no matrimônio, caiu 41,8% o número de mulheres que passaram a incluir o sobrenome do marido no casamento. Símbolo de uma sociedade cada vez mais igualitária e da praticidade da vida moderna, a escolha preferencial dos futuros casais tem sido pela manutenção dos sobrenomes de família, que hoje representam 50,6% das opções no momento da habilitação para o casamento.

Em 2002, época em que o atual Código Civil foi publicado, o percentual de mulheres que adotavam o sobrenome do marido no casamento representava 75,8% dos matrimônios. A partir de então iniciou-se uma queda paulatina desta opção. Na primeira “década” desta mudança -- 2002 a 2010 -, a média de mulheres que optavam por acrescer o sobrenome do marido passou a representar 64%. Já na segunda “década” de vigência da atual legislação -- 2011 a 2020 -- este percentual passou a ser de 59,4%.

“Os números dos Cartórios de Registro Civil mostram que a sociedade mato-grossense está dando grandes passos em direção à igualdade de gênero no momento do casamento. E os cartórios são parte essencial desse avanço, sempre levando celeridade e segurança aos processos”, afirma a presidente da Anoreg-MT, Velenice Dias.

Se o número de mulheres que adotavam o sobrenome do marido vem caindo ao longo dos anos, a escolha dos brasileiros tem sido cada vez mais pela manutenção dos nomes originais de família, em uma tendência que vem se acelerando ao longo dos anos, representando um aumento percentual de 20,2% desde a edição do atual Código Civil.

Em 2002, esta opção representava 16,7% dos matrimônios no estado. Já na primeira “década” -- 2002 a 2010 -- desde a publicação do atual Código, a média desta opção passou a representar 31,7% dos casamentos realizados, enquanto que no segundo período analisado -- 2011 a 2020 -, a média desta escolha passou a representar 35,5% das celebrações realizadas nos Cartórios de Registro Civil do estado. Em 2021, este percentual atingiu 50,6% das escolhas nos primeiros cinco meses de 2022.

Novidade introduzida pelo atual Código Civil brasileiro, a possibilidade de adoção do sobrenome da mulher pelo homem ainda não “vingou” na sociedade, representando em 2021 apenas 1,05% das escolhas no momento do casamento, percentual que atingiu seu ponto máximo em 2004, quando foi a opção em 1,5% dos matrimônios. A mudança dos sobrenomes por ambos os cônjuges no casamento representou, em 2021, 4,1% das escolhas, tendo atingido seu pico em 2020, quando foi opção em 5,4% das celebrações.

A escolha dos sobrenomes do futuro casal deve ser comunicada ao Cartório de Registro Civil no ato da habilitação do casamento -- quando são apresentados os documentos pessoais previstos em lei. A pessoa que altera um nome deve providenciar a alteração de todos os seus documentos pessoais - RG, CNH, Título de Eleitor, Passaporte, cadastro bancário, registros imobiliários e no local de trabalho. Caso não queira fazer a mudança, deverá apresentar a certidão de casamento quando for necessário fazer prova de sua nova identificação.