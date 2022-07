Geral 04/07/2022 14:48 Assessoria - PMAF TAF classifica 28 candidatos e Meio Ambiente convoca para curso de formação Na manhã de ontem (03) foi realizada o início da segunda fase do processo seletivo para contratação de brigadista contra incêndio para execução das atividades de prevenção e combate de foco de queimadas no município. O Teste de Aptidão Física (TAF) foi realizado no estádio Maestrinho. Dos 34 candidatos aprovados para o TAF, apenas 28 compareceram, passando pelo teste e se tornando aptos para o curso de formação de Brigadista Contra Incêndio, que será realizado a partir das 19h00 entre os dias 04 e 10 de julho, na sede da 7ª Companhia Independente Bombeiro Militar “7ª CIBM”, localizada na Av. Perimetral Rogério Silva, 3251 - Setor B, Alta Floresta - MT, 78580-000. Com remuneração mensal de R$ 2.165,47 e Jornada de Trabalho de 40 horas semanais em horários, turnos e escalas definidos pela Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e Corpo de Bombeiros Militar, através da 7ª CIBM –AF/MT. A convocação para contratação será efetivada conforme a necessidade de pessoal, sendo 4 meses no ano 2022 e 4 meses no ano 2023, com prazo previsto de julho à outubro de cada ano conforme a necessidade, obedecendo a ordem de classificação no processo seletivo. Curso que se inicia nesta segunda-feira (04) será para 30 pessoas, 28 candidatos e dois motoristas. Confira o edital com a lista dos aprovados e convocados para o curso. download 39.pdf

