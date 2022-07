Geral 06/07/2022 18:49 Aguás Alta Floresta: Alerta de reparo emergencial no setor G A Águas Alta Floresta alerta sobre a instabilidade no abastecimento, nesta quarta-feira (6), devido ao serviço de reparo emergencial de uma adutora na rua G7, setor G. Equipes da concessionária já estão no local e a previsão de conclusão é até às 21h, de hoje. Não haverá interrupção no abastecimento. No entanto, a companhia reforça que a adoção de práticas de uso consciente da água, evitando o desperdício é necessária. Em caso de dúvidas, os consumidores podem entrar em contato com a equipe de atendimento da Águas Alta Floresta por meio dos canais oficiais da empresa.

Voltar + Geral