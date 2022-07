Os serviços estão disponíveis no site da Autarquia (www.detran.mt.gov.br) ou pelo aplicativo MT Cidadão

Mais de 20 serviços do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT) podem ser feitos de forma online pelo site da Autarquia (www.detran.mt.gov.br) ou pelo aplicativo MT Cidadão, que pode ser baixado de forma gratuita em aparelhos com sistema Android e iOS.

Entre os serviços online estão dois dos mais procurados pela população que é a renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o pagamento e emissão do Licenciamento anual do veículo. No caso da renovação, o cidadão só precisa de deslocamento para fazer o exame médico na clínica indicada no aplicativo. Já o Licenciamento, a taxa para pagamento pode ser emitida no site do Detran ou aplicativo MT Cidadão e, após pagamento, o cidadão pode imprimir o documento em papel comum.

No aplicativo, o cidadão pode acessar, direto do celular, uma série de outros serviços e informações do Detran-MT de maneira prática e rápida, sem precisar deslocar-se a unidades de atendimento; assim como no site oficial do órgão, em que estão disponíveis diversos serviços e consultas de informações para o cidadão.

Demais serviços que podem ser realizados de forma online:

- Abertura do processo de transferência de propriedade;

- Mudança de município;

- Abertura do processo de primeiro emplacamento;

- Intenção de venda (para veículos adquiridos e emplacados a partir do dia 04/01/2021);

- Segunda via do CRV;

- Troca para Placa Mercosul (após abrir o processo pelo aplicativo, o cidadão deve agendar, no próprio aplicativo, o horário e local para fazer a vistoria veicular presencialmente);

- Inclusão de financiamento;

- Baixa de financiamento;

- Requerimento para condutor PCD;

- Inclusão de atividade remunerada EAR na CNH (para motoristas profissionais e de aplicativo);

- Emissão de certidão do condutor;

- Solicitação da Permissão Internacional para Dirigir (PID) e muitos outros.

Serviços presenciais

Alguns serviços do Detran-MT ainda permanecem na modalidade presencial, tais como: abertura do processo para primeira CNH, mudança e adição de categoria da habilitação, processo de transferência de CNH de outro Estado, registro de estrangeiro, alteração de dados cadastrais (nome, nome de mãe, número de CPF) que precisam ser informados à Senatran, coleta de imagem, além da vistoria veicular, comunicação de venda, alteração de característica do veículo, regravação e substituição de motor, regravação de chassi, recurso de defesa e Jari.

Para realizar algum dos serviços presenciais é necessário o agendamento prévio do atendimento, que deve ser feito pelo site do Detran CLIQUE AQUI PARA AGENDAR

Em caso de dúvidas e informações sobre serviços e procedimentos, o cidadão pode entrar em contato com o canal de atendimento Disque Detran pelo telefone (65) 3615-4800 ou pelo e-mail: [email protected]