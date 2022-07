O corregedor-geral da Justiça, desembargador José Zuquim Nogueira recebeu em seu gabinete visita institucional do corregedor-geral da Justiça do Trabalho, ministro Guilherme Augusto Caputo Bastos, que está em Mato Grosso por conta das atividades de correição ordinária no TRT da 23ª Região (MT). Durante a reunião foram compartilhadas boas práticas entre as instituições. “É bom rever pessoas boas e amigas que nos trouxeram informações daquilo que o TRT já evoluiu. Essa troca de experiências e de boas práticas são sempre muito bem-vindas e precisam ser aproveitadas”, destacou o desembargador Zuquim.

Já o ministro destacou que faz essas visitas como parte dos trabalhos realizados em cada Regional pelo qual passa. “Uma obrigação nossa de sempre estarmos incentivando essa boa relação dentro dos ramos do Poder Judiciário e também da sociedade, com o propósito de prestar um bom serviço jurisdicional. Além de poder visitar antigos colegas e ouvir boas histórias e boas práticas”, pontuou o ministro-corregedor, Guilherme Augusto.

O encontro contou ainda com a presença do presidente do TRT-23, desembargador Paulo Barrionuevo, do juiz auxiliar da Corregedoria Emerson Luis Pereira Cajango e do coordenador da Corregedoria, Flávio Paiva.

#Paratodosverem Esta matéria possui recursos de texto alternativo para promover a inclusão das pessoas com deficiência visual. Descrição de imagem: Foto 1 colorida – Estão perfilados da esquerda para direita, o juiz auxiliar Emerson Cajango, o desembargador José Zuquim Nogueira, o presidente do TRT desembargador Paulo Barrionuevo e o ministro-corregedor, Guilherme Augusto. Todos estão de terno e gravata.