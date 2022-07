A Prefeitura de Alta Floresta através da Comissão Permanente de Licitação divulgou na quinta-feira (14.07) o resultado do procedimento licitatório na modalidade de tomada de preço 009/2022 para a contratação de empresa para execução de obras de pavimentação asfáltica urbana e drenagem de águas, meio fio e sarjetas, sinalização em diversas ruas do Bairro Boa Nova 1.

A empresa vendedora foi a Construtora Global e Engenharia Eireli e será responsável pela pavimentação asfáltica da Rua São Judas Tadeu, Rua São Matheus, Rua São Lucas, Rua São Pedro/Rua São Lucas, Rua São Paulo, Rua São João, Rua São Tiago.

A obra faz parte do Convênio 0238/2022 assinado pela Prefeitura de Alta Floresta com o Governo do Estado através da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) para a pavimentação de 17.377,42 metros quadrados.

O valor investido será de R$ 2.126.986,66 (dois milhões, cento e vinte e seis mil, novecentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos) oriundo de emenda parlamentar destinada pelo deputado Federal Juarez Costa e conta com a contrapartida do município.

Morador do bairro Boa Nova e conhecedor das dificuldades dos vizinhos, o vereador Claudinei de Souza Jesus acompanhou o processo licitatório e usou as redes sociais para expressar a sua alegria com conclusão de mais uma etapa do processo de pavimentação do bairro. “O Bairro Boa Nova 1 é antigo e nós moradores sofríamos com a poeira em excesso e hoje depois de muita luta compartilho com está conquista. Agora e só aguardarmos mais alguns dias para o início as obras. Obrigado a deputado Juarez Costa por destinar a emenda, ao Governo do Estado e o nosso Prefeito Chico Gamba que entrou com a contrapartida”, disse.

Para o prefeito Valdemar Gamba a pavimentação do Bairro Boa Nova I é uma conquista importante principalmente para as famílias que esperaram por décadas. “Agora vamos realizar o sonho de dezenas de famílias que esperaram por décadas a tão sonhada pavimentação asfáltica, uma conquista que tem o apoio do Governo do Estado e do deputado federal Juarez Costa. A gestão sempre esteve empenhada nesta demanda e agora sairá do papel. Em breve darmos início nas obras”, disse o Prefeito.