A Avenida Ayrton Senna será interditada, quinta e sexta-feira, para aplicação do microrrevestimento. O comunicado foi emitido na manhã de quarta-feira pela Prefeitura de Alta Floresta juntamente com a empresa responsável pela execução da obra.



Conforme a programação, a interdição acontecerá de forma programada e o trânsito não será prejudicado, pois haverá rotas alternativas. A recomendação é para que a população que utiliza a avenida, principalmente os moradores da região, fiquem atentos com a sinalização.



Nesta quinta-feira (21.07) a primeira interdição será do trecho compreendido entre o semáforo da Daparé e o semáforo do Tô no Trabalho. O trânsito desse trajeto terá como rota alternativa a Avenida Mato Grosso. Em seguida, a próxima interdição será no trecho da Perimetral Teles Pires até a Avenida das Embaúbas. A rota alternativa será pela Perimetral Teles Pires.



Já na sexta-feira (22.07) será interditado o trecho compreendido entre o semáforo Tô no Trabalho até a Perimetral Teles Pires. O transito poderá seguir normalmente pela Avenida Ayrton Senna com a Avenida Ariosto da Riva.

A OBRA

A aplicação do microrrevestimento é uma conquista importante da gestão e faz parte do convênio assinado pela Prefeitura de Alta Floresta com o Governo de Mato Grosso no valor de R$ 31 milhões para obras de conservação e restauração de 249 ruas e avenidas totalizando uma área de 170,5 mil metros quadrados e 80% das vias pavimentadas do município. Ao todo serão revitalizados 98,6 quilômetros.



O recurso de pouco mais de R$ 29 milhões foi destinado pelo Governo do Estado através de uma ação do senador Carlos Fávaro (PSD) e conta com a participação do deputado estadual Ondanir Bortolini, o Nininho, e do deputado federal Neri Geller. Já a contrapartida do município é de R$ 1,8 milhão.



O microrrevestimento vai promover o rejuvenescimento do pavimento das vias contempladas que estavam com o pavimento deteriorado e estavam causando transtorno para a população.