Comprometido com a logística de transporte principalmente da produção agropecuária do município, o prefeito Valdemar Gamba vistoriou na tarde desta segunda-feira (25.07) as obras de construção de mais uma galeria pré-moldada de aduelas de concreto armado no Setor Leste.

Desta vez a vicinal contemplada é a 4ª Leste. No local da nova ponte de aduelas existia uma ponte de madeira que todo ano causava transtornos para os moradores. A obra da nova ponte está avançada e deve ser concluída nos próximos dias. A obra está sendo executada com recursos próprios do município.

“Com a construção desta galeria de aduelas vamos melhorar o tráfego de veículos principalmente de caminhões e não teremos mais problemas de ponte quebrada e até acidentes”, afirmou o Secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos, Roberto Patel.

O prefeito Valdemar Gamba disse que com esta obra a gestão vai resolver um problema antigo. “Estamos construindo uma ponte de aduelas de concreto em substituição a uma ponte de madeira que sempre causou transtornos para os moradores principalmente para o transporte da produção”, destacou o Prefeito.

O presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Oslen Dias dos Santos, o Tuti, enalteceu a obra e parabenizou a gestão. “Esta é mais uma obra que nós acompanhamos de perto executada com recursos públicos para benefício da comunidade, parabéns ao prefeito Chico Gamba e ao secretário Roberto Patel pela qualidade da obra”, disse Tuti.