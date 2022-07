Um grave acidente na BR-163, no município de Novo Progresso, no Pará, resultou na morte de uma motorista, hoje. A vítima dirigia um caminhão-trator, que foi atingido pelo semirreboque que se desprendeu de outro veículo de carga.

A colisão ocorreu durante a manhã, na Serra de Moraes Moreira. A mulher morreu na hora e o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) para identificação. O nome dela não foi confirmado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Conforme divulgado pelo portal G1 do Pará, o dolly (mecanismo utilizado para ligar os semirreboques) se desprendeu no momento em que os veículos faziam uma curva. Com isso, o semirreboque invadiu a pista contrária e atingiu o caminhão-trator.

O condutor da carreta escapou ileso. A Polícia Militar controlou o fluxo de veículos de passeio, que tiveram de seguir pelo acostamento.