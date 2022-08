O novo processo seletivo aberto pela Prefeitura Municipal de Cáceres-MT preencherá duas vagas e formará um cadastro de reserva no cargo. As inscrições devem ser feitas a partir de 16 de agosto! Além de preencher as duas vagas disponíveis, o processo seletivo servirá para formar um cadastro de reserva no cargo de médico clínico geral.

A função, que exige ensino superior em Medicina e inscrição no Conselho de Classe (CRM), terá salário de R$ 2.765,99, mais adicional de produtividade médica ou plantão com um regime de trabalho de 20 horas por semana.

A vigência do contrato de trabalho será de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, podendo ser de até seis meses, observado o prazo máximo de doze meses e poderá ser rescindido a qualquer tempo por interesse da Administração.

Inscrições em agosto

As inscrições devem ser realizadas entre os dias 16 e 24 de agosto de 2022 das 07h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min na Sede da Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Avenida Getúlio Vargas, nº 896, Jardim Celeste, junto ao setor de Recursos Humanos.

No momento da inscrição o candidato deverá entregar os seguintes documentos:

Documento oficial de identidade;

Certificado de conclusão de graduação.

Provas

A seleção dos profissionais será feita por meio de análise de títulos:

Diploma ou certificado de conclusão de graduação na área pretendida;

Diploma ou certificado de conclusão de curso de pós-graduação em nível de especialização na área de assistência à saúde, com carga horária igual ou superior a 360 horas/aulas;

Diploma ou certificado de conclusão de curso de pós-graduação em nível de mestrado na área de assistência à saúde;

Diploma ou certificado de conclusão de curso de pós-graduação em nível de doutorado na área de assistência à saúde;

Certificados de Cursos na área de Assistência a Saúde, devidamente registrada pela instituição formadora, legalmente autorizada, contendo carga horária e conteúdos ministrados (programático);

Experiência profissional.

O processo seletivo terá validade de seis meses, podendo ser prorrogado a critério da Administração, por igual período.