Um tamanduá-mirim foi encontrado na rua T-09, em Alta Floresta, na madrugada desta quarta-feira (3). O corpo de Bombeiros foram acionados para realizar a captura do animal. Ao chegar até o local informado, os bombeiros encontraram o tamanduá sem lesões aparentes em cima de uma árvore.

Os Bombeiros lembram que um dos motivos que fazem com que animais silvestres sejam encontrados no perímetro urbano são as queimadas nesta época do ano, de estiagem. Elas fazem com que os bichos fujam do fogo e busquem refúgio nas cidades.



Caso encontre algum animal silvestre, não se aproxime dele e entre em contato com o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.